Андрей Радин покинул пост директора Ленинградской областной телекомпании

В Ленинградской областной телекомпании сменился генеральный директор, место Андрея Радина займет Олег Черных, управленец выборгского интернет-издания iVyborg.ru.

Решение было принято на заседании совета директоров ЛОТ 24 января, об итогах совещания сообщает издание 47news. В компании Радин работал с 2015 года, до этого занимал должность председателя комитета по печати Ленобласти. В 2017-м параллельно он руководил редакцией телеканала 78, который достался МИЦ «Известия» после Арама Габрелянова. 11 января прошлого года он ушел с этой должности, намереваясь сосредоточиться на руководстве ЛОТ. Чем теперь займется Радин – неизвестно, дозвониться до него «Фонтанке» не удалось.