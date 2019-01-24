Жилком нашел в Петроградском районе слишком много сосулек

Жилищный комитет проверил, как убираются дворы и кровли в четырех районах города — Невском, Калининском, Петроградском и Фрунзенском. Хуже всего дела с сосульками обстоят на Петроградской стороне.

Как сообщает ведомство 24 января, наибольшее количество замечаний в связи с наличием наледи на кровлях выписано в Петроградском районе. Из 18 проверенных домов на 12 имелись «снежно-ледяные образования». Кроме того, по трем домам отсутствовали ограждения опасных зон.

В том же Петроградском районе, а также в Невском зафиксированы замечания по уборке внутриквартальных территорий: снег складировали у фасадов домов, асфальт не посыпали противогололедными материалами.

К работам по уборке внутриквартальных территорий сегодня привлечены 7 806 дворников и 687 единиц уборочной техники. На кровлях работали более полутора тысяч человек, полностью очищены 26, частично – 1 668.