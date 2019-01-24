Танцующие ледоколы, представленные в Петербурге, создали тандем и начали работать в Арктике

Ледоколы нового поколения «Андрей Вилькицкий» и «Александр Санников», представленные в прошлом году в Петербурге, начали работать в районе нефтеналивного терминала «Ворота Арктики».

Фото: Фото: "Газпром нефть"

«Их тандем усилил уникальную логистическую схему круглогодичной транспортировки арктической нефти от терминала «Ворота Арктики» до плавучего нефтехранилища в Кольском заливе, откуда осуществляются дальнейшие поставки углеводородов на мировой рынок стандартными танкерными партиями», – сообщили 24 января в «Газпром нефти», которая заказала их постройку.

Фото: Фото: "Газпром нефть"

«Доля добычи в Арктике уже превышает 20% от общего объема добычи нефти нашей компании. В стратегии развития до 2030 года «Газпром нефть» делает особую ставку на освоение этого региона. Поэтому для нас важно наращивание логистических мощностей. Наличие собственных ледоколов – залог бесперебойного и эффективного функционирования схемы транспортировки арктической нефти, что создает новые перспективы для дальнейшего освоения месторождений в этом регионе», – отметил первый заместитель генерального директора компании Вадим Яковлев.

«Андрей Вилькицкий» еще 19 декабря совершил демонстрационный проход по Неве — от старого Морского вокзала до Английской набережной, где несколько дней петербуржцы делали с ним фотографии. До него, летом, фотосессию горожанам подарил и «Александр Санников».