Сотрудники Федеральной службы безопасности работают в Госстройнадзоре. Они зашли в кабинет начальника службы, но он об этом не знает

В здании Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга на Зодчего Росси проводят оперативные мероприятия сотрудники Федеральной службы безопасности. Начальник службы не в курсе.

По данным «Фонтанки», силовики зашли в кабинеты ведомства 24 января в начале двенадцатого; интересовали их кабинеты главы службы Евгения Кима, его первого заместителя Елены Чеготовой и начальника управления выдачи разрешений Арсения Волкова. Евгений Ким в данный момент находится на совещании в Смольном, «Фонтанке» он сообщил, что не в курсе проводимых мероприятий. Елена Чеготова отказалась комментировать происходящее, сообщив, что не уполномочена это делать; пресс-служба предсказуемо предложила направить официальный запрос в письменном виде.

Напомним, Евгений Ким был назначен главой петербургского Госстройнадзора в апреле 2018 года; перед этим он являлся исполняющим обязанности начальника, так как Леонид Кулаков перешел на должность руководителя комитета по строительству. После назначения Ким стал мишенью информационной атаки: на него писали анонимки, неизвестные оставляли ему послания на парковке, а на прием в Госстройнадзор даже привели поросенка, на котором было написано имя главы службы.