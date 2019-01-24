За неполный январь из Петербурга выдворили более 40 нелегалов. Половина из них летела домой одним рейсом

С выдворения начался год для десятков нелегалов, пытавшихся обосноваться в Петербурге. Суд не разрешил им остаться, а приставы посадили на самолет уже более 40 иностранцев.

Как рассказали «Фонтанке» 24 января в управлении Федеральной службы судебных приставов по городу, на одном из рейсов в Среднюю Азию собралась внушительная компания из выдворенных: «21 января 2019 года одним рейсом в Узбекистан отправлен 21 уроженец этой страны».

Всего по решению суда с начала этого года Петербург принудительно покинули более 40 граждан, нарушивших миграционное законодательство, добавили в ведомстве. Теперь нарушители смогут вернуться в РФ только через 5 лет.

В прошлом году судебные приставы проводили на родину из Пулково более 1100 нелегалов.