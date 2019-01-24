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Авто
24.01.2019 12:36
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Объединение «площадки» и «города» не понравилось Минэкономики. В МВД «неприятно удивлены»

Министерство экономики РФ раскритиковало проект постановления правительства, меняющий экзамены на водительские права, который в 2018 году подготовила ГИБДД. Чиновники заговорили о финансовых рисках и призвали доработать документ.

Как сообщает 24 января газета «Коммерсантъ», Минэкономики вынесло отрицательное заключение на проект. В ведомстве считают, что перенос упражнений с «площадки» в «город» сильно увеличит временные затраты на прием экзаменов, хотя в МВД ставили противоположную цель. По данным министерства, в 2017 году было проведено 2,23 миллиона экзаменов на площадке и 2,38 миллиона — в городе. На каждого кандидата в водители в среднем приходилось 5,6 попытки сдать экзамены, причем «площадку» с первого раза сдавали 44% кандидатов, а «город» – 34%. Если же их объединить, то пересдавать придется тест целиком, а это увеличит и нагрузку на инспекторов, и число пересдающих.

Также в министерстве напомнили, что в 2016 году автошколы обязали иметь учебную площадку площадью не менее 0,24 га, на что те потратили как минимум 1 миллиард рублей. И теперь из-за объединения тестов автошколы не получат выручки от использования площадок, зато понесут убытки из-за затрат на их содержание.

Кроме того, по мнению чиновников, некоторые упражнения для площадки затруднительно выполнить в условиях города, к тому же увеличение количества и продолжительности экзаменов на городских улицах может ухудшить дорожную ситуацию. И наконец, единый экзамен инспекторы смогут оценивать более субъективно, тогда как на «площадке» есть четко регламентированные требования, и «субъективность со стороны экзаменаторов практически исключена», считают в Минэкономики.

Госавтоинспекции рекомендовали «проработать риски в целях их минимизации» и сначала экспериментально протестировать предлагаемые изменения, сохранив существующие правила.

Ранее против нововведений выступили и в Минтрансе. В транспортном ведомстве считают, что перенос тестирования с площадки в город, к примеру, для водителей грузовиков может создать опасность для других участников движения.

 

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