Налоговая сохранила в тайне нарушения «Метростроя», за которые насчитала компании 788 млн рублей недоимки и заблокировала счета

Нарушения «Метростроя», которые привели к аресту счетов компании и претензиям от налоговой инспекции в размере 788 млн рублей, составляют налоговую тайну и не могут быть предоставлены. Об этом 24 января сообщили «Фонтанке» в Управлении Федеральной налоговой службы (ФНС) по Санкт-Петербургу.

Ограничение, при котором любые поступившие на счета «Метростроя» деньги будут списаны в пользу налоговой, было наложено в конце прошлого года. В результате выдача долгов по зарплате почти 6 тысячам рабочих превратилась для компании и городских властей в настоящую эпопею. Кроме того, из-за блокировки счетов строительство метро практически остановилось. В середине января ФНС подала банкротный иск к компании.

В самом «Метрострое» с претензиями налоговиков не согласны и пытаются доказать свою правоту через суд. Юрист Евгений Поддубский, защищающий интересы компании, рассказывал: вопросы у налоговиков вызвали 5 эпизодов из 2013-2015 годов. Они посчитали сделки ОАО «Метрострой» с компаниями «Балтпрофснаб», «СУ-121» (2 эпизода), «Петрострой» и «Медина» «сомнительными и проведенными с целью вывода средств».

Однако, как уверяет юрист, сам «Метрострой» или его партнеры в своих сделках ничего не нарушали. Зато не были добросовестными те компании, с которыми вели дела «Петрострой» и другие поставщики строителя городской подземки. По словам Поддубского, сомнительные операции обнаружили на 4-5-6 звене цепочки сделок, а налоговая приписала их «Метрострою» – как первоначальному источнику денег, который никакого реального отношения к ним не имел.

Напомним, что 21 января городские власти заявили о расторжении всех госконтрактов с «Метростроем» на создание петербургской подземки. По соглашению с городскими властями компания вела строительство фиолетовой («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»), оранжевой («Театральная», «Горная») и коричневой («Юго-Западная», «Путиловская») линий метро. Также не закрытым был контракт на создание «Новокрестовской» и «Беговой», которые работают с 26 мая 2018 года. Пока что из 4 контрактов разорвано 3.