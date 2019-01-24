18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-13°C
/ Завтра: -14
$ 66.00р
75.03р
15:02 24.01.2019
Расширенный поиск

Власть
24.01.2019 12:22
Печать

Налоговая сохранила в тайне нарушения «Метростроя», за которые насчитала компании 788 млн рублей недоимки и заблокировала счета

Нарушения «Метростроя», которые привели к аресту счетов компании и претензиям от налоговой инспекции в размере 788 млн рублей, составляют налоговую тайну и не могут быть предоставлены. Об этом 24 января сообщили «Фонтанке» в Управлении Федеральной налоговой службы (ФНС) по Санкт-Петербургу.

Ограничение, при котором любые поступившие на счета «Метростроя» деньги будут списаны в пользу налоговой, было наложено в конце прошлого года. В результате выдача долгов по зарплате почти 6 тысячам рабочих превратилась для компании и городских властей в настоящую эпопею. Кроме того, из-за блокировки счетов строительство метро практически остановилось. В середине января ФНС подала банкротный иск к компании. 

В самом «Метрострое» с претензиями налоговиков не согласны и пытаются доказать свою правоту через суд. Юрист Евгений Поддубский, защищающий интересы компании, рассказывал: вопросы у налоговиков вызвали 5 эпизодов из 2013-2015 годов. Они посчитали сделки ОАО «Метрострой» с компаниями «Балтпрофснаб», «СУ-121» (2 эпизода), «Петрострой» и «Медина» «сомнительными и проведенными с целью вывода средств».

Однако, как уверяет юрист, сам «Метрострой» или его партнеры в своих сделках ничего не нарушали. Зато не были добросовестными те компании, с которыми вели дела «Петрострой» и другие поставщики строителя городской подземки.  По словам Поддубского, сомнительные операции обнаружили на 4-5-6 звене цепочки сделок, а налоговая приписала их «Метрострою» – как первоначальному источнику денег, который никакого реального отношения к ним не имел.

Напомним, что 21 января городские власти заявили о расторжении всех госконтрактов с «Метростроем» на создание петербургской подземки. По соглашению с городскими властями компания вела строительство фиолетовой («Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары»), оранжевой («Театральная», «Горная») и коричневой («Юго-Западная», «Путиловская») линий метро. Также не закрытым был контракт на создание «Новокрестовской» и «Беговой», которые работают с 26 мая 2018 года.  Пока что из 4 контрактов разорвано 3. 


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
24.01.2019 11:19

Группа «Эталон» вывела в продажу новый пул квартир в ЖК «Эталон на Неве»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») вывела в продажу новый пул квартир в секциях 5-11 жилого комплекса «Эталон на Неве».
ГК «КВС»
24.01.2019 10:38

Лучше один раз увидеть

Компания «КВС» приглашает посетить перед покупкой квартиры демонстрационный этаж в строящихся комплексах «Новое Сертолово», «Ясно.Янино» и «Кирилл и Дарья».
фото предоставлено компанией ООО "Этажи"
23.01.2019 14:47

В офисе компании «Этажи» начал работу специалист банка «Санкт-Петербург»

Как среди всех вариантов жилья в Санкт-Петербурге разглядеть подходящий? А ещё угадать с ипотекой, страховкой, снизить риск юридических проблем и найти на это время?
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
23.01.2019 14:43

В 2018 году Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 49%, заработав 6 млрд. рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел предварительные итоги за 2018 год по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ). По итогам учета событий после отчетной даты (СПОД) данные показатели могут быть скорректированы.
Setl City
23.01.2019 13:05

Губернатор Ленобласти открыл новый детский сад в комплексе «GreenЛандия»

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор Setl City Илья Еременко 23 января приняли участие в церемонии открытия нового муниципального детского сада в жилом комплексе «GreenЛандия».
ГК «Эталон»
23.01.2019 12:47

ЖК «Охта Хаус» от Группы «Эталон» аккредитован по программе «Военная ипотека»

Банк «Открытие» аккредитовал корпуса 6.1 и 6.3 ЖК «Охта Хаус» по программе «Военная ипотека». Жилой комплекс возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А.
ГК «КВС»
23.01.2019 11:42

Квартира в ЖК «Крылья – хватай, а то улетит

Компания «КВС» предоставляет уникальную возможность стать владельцем современной трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Крылья».
«Лидер Групп»
23.01.2019 10:56

Февральское удорожание квартир в ГК «Лидер Групп»

С 1 февраля 2019 года цена квадратного метра будет увеличена в жилых комплексах: VITAMIN, YOGA 2, YOGA 3, «Богатырь 3», «Территория 3». Успейте купить по старой цене.
АО «Строительный трест»
23.01.2019 10:51

В ЖК «Новое Купчино» открылся офис продаж

В январе в составе строящегося жилого комплекса «Новое Купчино» для покупателей недвижимости открыл свои двери офис продаж.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.01.2019 16:09

Банк «Санкт-Петербург» получил награду за эскроу счета

Журнал «the Retail Finance» подвел итоги ХII Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS. Банк «Санкт-Петербург» получил награду за эскроу счета в номинации «Лучший розничный финансовый продукт».
Setl City
22.01.2019 13:44

В 2019 году Setl Group планирует сдать 10 социальных объектов, в том числе 2 школы

В текущем году Setl Group планирует ввести в эксплуатацию 2 школы и 8 детских садов – данные объекты рассчитаны в общей сложности на 2325 мест. Они спроектированы и строятся полностью на средства девелопера.
«Лидер Групп»
22.01.2019 11:43

ГК «Лидер Групп»: в январе квартиры дорожают

С 28 января 2019 года цена квадратного метра вырастет в жилых комплексах: «Балканы», YOGA 1, «Капитан Немо» и «Медалист». Успейте купить по старой цене.