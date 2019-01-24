«Родившей после 30 женщине не нужны деньги». Председатель Новгородской думы предлагает это «четко понимать»

Депутаты Новгородской областной думы приняли законопроект, который предполагает выдачу ста тысяч рублей на жилье после рождения первого ребенка. Получить его смогут только те женщины, которые родили до 30 лет.

Комментируя прописанный в законопроекте возраст будущих мам, председатель парламента Елена Писарева поделилась знанием – после 30 женщина обретает понимание, что деньги ей не нужны, «а нужен малыш, которого она будет любить». Слова депутата 24 января приводит издание Novgorod.ru. Свое видение потребностей перешагнувших возрастной ценз женщин Писарева сочла подходящим и для других, она отметила, что переоценку ценностей «мы с вами чётко должны понимать».

Законопроект был принят депутатами накануне, 23 января. Он предполагает выплату в сто тысяч рублей на жилье или погашение ипотеки для семей, в которых женщина родила первенца в возрасте до 29 лет включительно.

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