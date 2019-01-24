Центр дневного пребывания для детей с тяжёлой инвалидностью собирает средства на работу воспитателей

Центр дневного пребывания для детей с тяжелыми множественными нарушениями развития собирает средства на воспитателей. На два месяца бесперебойной работы сотрудников необходимо 271 500 рублей.

Центр был открыт благотворительной организацией «Перспективы» в 2011 году. Он существует исключительно на пожертвования. Дети, которые посещают Центр, готовятся к обучению в реабилитационных центрах – в классах «Особый ребенок». Здесь моделируются элементы школьной среды, для каждого ребёнка составляется индивидуальная программа на год, которая обсуждается с родителями и корректируется, если это необходимо. Также в Центре реализуется специальная программа «Перспектив» для детей, которых чаще всего не принимают в обычный школьный класс, а обучают только на дому из-за сложностей в их поведении и ограничений в двигательной сфере. Сейчас Центр посещают 14 детей.

Это единственный подобный центр в Санкт-Петербурге, но из-за нехватки финансирования его работа постоянно под угрозой закрытия. Сейчас «Перспективы» вновь вынуждены обратиться за помощью к неравнодушным людям: на работу двух воспитателей и помощника в течение двух месяцев, труды которых помогают быть детям не в изоляции, необходимо собрать 271,5 тыс. рублей. На данный момент собрано меньше половины.

О том, как помочь Центру, можно узнать ЗДЕСЬ.