Продажи Setl Group за год выросли на треть

По итогам 2018-го года холдинг Setl Group увеличил продажи жилья на 32,8% в денежном выражении и на 27,8% по количеству заключенных договоров в сравнении с 2017 годом

Setl Group

В 2018 году общая площадь введенных в эксплуатацию объектов превысила 1 млн кв. м: холдингом было сдано 1,289 млн кв. м, что на 5,6% больше, чем в прошлом году. Этот показатель побил прежний рекорд по вводу в эксплуатацию, достигнутый в 2017 году.

В текущем году холдингом Setl Group было реализовано жилой недвижимости на сумму 75,4 млрд рублей, а общий показатель продаж с учетом коммерческих помещений и мест в паркингах достиг 79,5 млрд руб. Площадь проданной недвижимости составила 733 тыс. кв. м, что на 18,7% больше показателя 2017 года.

При этом по итогам 4-го квартала 2018 года продажи жилья, коммерческих помещений и паркингов холдинга Setl Group выросли на 63,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, и составили 25,9 млрд руб.

Отметим, что в 2018 году Setl Group вывел на рынок целый пул объектов высокого комфорт-класса в обжитых районах Санкт-Петербурга. Продажи в большинстве новых объектов стартовали в 4 квартале прошлого года.

На рынок вышли комплексы с хорошими видовыми характеристиками «Стрижи в Невском» и «Pulse на набережной» – в Невском районе, «Эмеральд на Малой Неве» – в Василеостровском, «ArtLine в Приморском» на Торфяной дороге и «Статус у Парка Победы» в Московском районе. По итогам 2018 года продаваемая площадь объектов Setl Group в стадии строительства составляет 1,68 млн кв. м., что на 6,1 % больше, чем в 2017 году.

Общая площадь объектов, по которым начато строительство в 2018 году, – 1,385 млн кв. м, а продаваемая площадь жилых и коммерческих помещений в данных объектах – 736 тыс. кв. м. Общая адресная программа по итогам 2018 г. составила 5,73 млн кв. м, увеличившись на 1,6% относительно итога 2017 года.

Среди сданных объектов на территории Ленобласти – последние очереди квартала «Лондон» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово и дом 8-й очереди ЖК «GreenЛандия-2» в Мурино. Setl Group ввел в эксплуатацию корпуса жилых комплексов комфорт-класса «Чистое небо», «Солнечный город», «Невские паруса», «Полюстрово Парк». Было завершено строительство жилья в проекте «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков. Среди объектов бизнес-класса сданы первая очередь проекта «Палацио» на Васильевском острове и ЖК «Москва» в Московском районе. Также введены в эксплуатацию 3 дома в Светлогорске Калининградской области.

В 2018 году также были введены в эксплуатацию построенные Setl Group социальные объекты, рассчитанные совокупно на 3010 мест. Это общеобразовательные школы: на 1175 мест – в комплексе «GreenЛандия» и на 1375 мест – в проекте «Солнечный город». Введены в эксплуатацию три детских сада: на 220 мест – в ЖК «Невские паруса», садик на 190 малышей в ЖК «ЗимаЛето» и встроенный детский сад на 50 мест в ЖК «Москва».

Эксклюзивным брокером проектов холдинга в Петербурге и области выступает «Петербургская Недвижимость».

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