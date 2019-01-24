В Москве бывшего юриста оборонного завода обвинили в призывах к терроризму. Он написал песню «Убить президента»

Музыкальная композиция с провокационным названием спустя шесть лет после создания легла в основу уголовного дела в отношении малоизвестного музыканта. Песней «Убить президента» Вячеслав Елисеев отреагировал на озлобленность народа против власти, но следствие считает литературные гиперболы реализуемыми.

Как сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков 24 января, в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности обвинён Вячеслав Елисеев. Под псевдонимом Вяча он ещё в 2012 году написал песню «Убить президента», вдохновившись баннером, призывавшим к высшей мере для главы государства, который в марте того же года на мосту вывесили гражданские активисты. Фразой с баннера завершён последний куплет.

Правоохранители заметили и оценили творчество в 2017 году, рассказывает «Медиазоне» жена Елисеева. По её мнению, сделали это не без помощи бывшего коллеги супруга с завода «Пульсар» (структуры «Росэлектроника» – подразделения госкорпорации «Ростех»). Вячеслав работал там с 2015 по 2017 год главой юридического департамента и разошёлся во взглядах на корпоративное устройство. Обыски совпали с ссорой, а в документах якобы была замечена фраза «на оборонном предприятии работает террорист».

Дело о публичных призывах к терроризму возбуждено 21 декабря прошлого года. Обвинение Елисеев выслушивал из следственного изолятора, в который за несколько месяцев до этого угодил, попавшись с наркотиками. Песня и клип находятся в свободном доступе. Адвокат утверждает, что его подзащитный — поэт, а не убийца, и текст не несёт общественной опасности, а имеет характер литературной гиперболы, причем нереализуемой.

В 2011-2013 годах, рассказывает Оксана, ее муж работал юристом в государственной компании «Русгидро» и одновременно ходил на оппозиционные митинги.