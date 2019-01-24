Судят за мотивацию. Топ-менеджер «Метростроя» и экс-чиновники Смольного обвинены в сверхвыплатах сотрудникам при строительстве подземки к ЧМ-2018

В Петербурге начался суд о хищениях на строительстве метрополитена. Обвинение предъявлено действующему топ-менеджеру «Метростроя», бывшим сотрудникам Смольного и предпринимателю.

Как передает корреспондент «Фонтанки», утром 24 января в зале судьи Ирины Кирсановой расположились заместитель первого заместителя гендиректора «Метростроя» Николай Казнин, бывший заместитель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) Александр Комиссаров, экс-замглавы Дирекции транспортного строительства (ДТС) Дмитрий Митянин и недавний гендиректор компании «Петрострой» Дмитрий Ильченко. Их свел госконтракт на инженерную подготовку участка от Невско-Василеостровской линии, включая станцию «Новокрестовскую», стоимостью 253 млн рублей.

Из выступления прокурора следует, что при подготовке Петербурга к ЧМ-2018 Комиссаров и Митянин вступили в преступный сговор на систематические незаконные начисления сотрудникам, занятым в строительном контроле и техническом надзоре, за сверхурочную работу. Для этого им нужен был свой человек в «Метрострое», им стал Казнин. С февраля 2014 года он по распоряжению тогдашнего гендиректора компании Вадима Александрова занимал витиеватую должность заместителя заместителя.

По мнению обвинения, Казнин передавал Митянину и Комиссарову наличные, а те мотивировали инженеров технадзора и стройконтроля к сверхработе. Она объяснялась спешкой, с которой строилась «Новокрестовская». Бывшим чиновникам вменено «стремление получить выгоду в пользу других лиц». В 2014-2015 годах

Митянин получил наличными 6 млн рублей, из них 5,5 млн выплатил подчиненным. 500 тысяч потратил на хозяйственные нужды ДТС, купив канцелярские принадлежности и нужные в работе технические средства. Комиссаров заплатил 800 тысяч сотрудникам КРТИ. Такая мотивация персонала сочтена злоупотреблением должностными полномочиями (статья 285 УК). Казнина из «Метростроя» считают пособником.

Дмитрий Ильченко тоже обвиняется в пособничестве злоупотреблению. Его компания «Петрострой» выступала субподрядчиком «Метростроя» на строительстве «Новокрестовской», договор был заключен на 209 млн рублей. Бизнесмен был заинтересован в скорейшей приемке работ. Он предложил Митянину из ДТС мотивировать сотрудников оплатой сверхурочного труда и давал на это деньги.

Ильченко также обвинен в мошенническом хищении денежных средств при исполнении договора с «Метростроем». Прокуратура подала к нему иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, в пользу Петербурга на сумму 51 млн рублей.

Напомним, на недавно введенной в эксплуатацию «Новокрестовской» 22 января сразу в нескольких местах сняли облицовочную плитку и закрыли стены полиэтиленом. Плитка уже начала обваливаться на траволаторы. Как сообщала ранее «Фонтанка», на открывшихся 26 мая 2018 года станциях «Новокрестовская» и «Беговая» ГУП «Петербургский метрополитен» выявило всего более 1200 недоделок.