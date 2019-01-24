«Петля времени». Под Петергофом «Рено» вылетела на встречку, и снова погибла девочка

В трех километрах от позавчерашней аварии под Петергофом, в которой погибли девочка и мужчина, снова ДТП, и опять «Рено» на встречной полосе.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 24 января в 8:30 на 11-м километре дороги Петродворец – Кейкино (Ломоносовский район Ленинградской области) 47-летняя женщина за рулём Renault, по предварительным данным, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение со встречным Mitsubishi Pajero под управлением мужчины 34-х лет.

Водитель «Рено» получила травмы средней степени тяжести. Девочка 2006 года рождения (12 лет) была госпитализирована и скончалась в больнице.

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Ломоносовскому району уточняет, что погибшая девочка – дочь водителя «Рено» и что травмы у женщины тяжёлые. «Прямо «петля времени», – отмечает «Дорожный инспектор».

Напомним, вечером 22 января на 9-м километре этой же дороги мужчина на «Рено» пошёл на обгон и не успел уйти в свою полосу. Пассажир иномарки умер в больнице, а 8-летняя девочка из второй машины, Subaru Outback, скончалась на месте.