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Общество
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25.01.2019 17:55
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Как переехать, если город занесло снегом

Как переехать, если город занесло снегом

фото предоставлено компанией ООО "Деликатный переезд Северо-Запад"

Люди переезжают круглогодично. Каждый переезд имеет свои особенности, однако, уровень сложности таких переездов повышается с наступлением зимы. С какими трудностями сталкиваются мувинговые компании при организации переездов в зимнее время?

Время гололеда

Сразу возникает ассоциация с зимой в Петербурге – снег, ветер и гололед. Логично предположить, что первым нюансом зимнего переезда является сложная дорожная обстановка. Это может увеличить время транспортировки имущества. В этот период года менеджеры мувинговой компании «Деликатного переезда Северо-Запад» при планировании переезда учитывают погодные особенности на желаемую дату и после этого рассчитывают продолжительность переезда. Более того, в целях оптимизации времени работы на переезде организуется смена состава грузчиков при работе на холоде и в помещении. Таким образом, время работ не увеличивается, а сотрудникам компании не грозит обморожение и переутомление.

Едем загород

Дачный переезд легко представить себе в любое время года, кроме зимы. Главная проблема переездов в пригород – это нерасчищенные подъездные пути. Важно, чтобы менеджер мувинговой компании правильно рассчитал время транспортировки имущества и учел все нюансы.

фото предоставлено компанией ООО "Деликатный переезд Северо-Запад"
фото предоставлено компанией ООО "Деликатный переезд Северо-Запад"

К примеру, менеджеры компании «Деликатный переезд» по запросу могут предложить специализированную технику для доставки имущества в отдаленные районы пригородов Санкт-Петербурга.

Любимая роза

Городской житель ценит свежий чистый воздух и уют. От того, многие устраивают в своем доме целые оранжереи на балконах. Секрет прекрасного ухода за растениями от старшего поколения – разговаривать с цветами, чтобы росли хорошо. Но одними заговорами их не сберечь при транспортировке и резкой смене температур. Здесь необходим профессиональный подход специалистов мувинговой компании. В «Деликатном переезде Северо-Запад» для перевозки растений предусмотрен специализированный транспорт с поддержкой температурного режима. Однако до погрузки нужно еще донести. И здесь важно качество и бережность упаковки. Специалисты должны максимально аккуратно упаковать каждый цветок так, чтобы растения были защищены даже по пути в машину.

фото предоставлено компанией ООО "Деликатный переезд Северо-Запад"
фото предоставлено компанией ООО "Деликатный переезд Северо-Запад"

 

 

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Деликатный переезд Северо-Запад"
25.01.2019 17:55

Как переехать, если город занесло снегом

Люди переезжают круглогодично. Каждый переезд имеет свои особенности, однако, уровень сложности таких переездов повышается с наступлением зимы. С какими трудностями сталкиваются мувинговые компании при организации переездов в зимнее время?
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