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Власть
24.01.2019 11:38
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«Американцы в очередной раз показали свое лицо». В Госдуме заявили, что военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой под угрозой

Нестабильность в Венесуэле негативно скажется на военно-техническом сотрудничестве с Россией, так как экономический потенциал Каракаса будет подорван. Как пишет ТАСС, такое развитие событий 24 января предсказал председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. 

«Нестабильность нашего давнего союзника, безусловно, ограничивает их возможности. <...> Любая нестабильность — мы это почувствовали в прошлом веке — всегда чревата долгосрочными последствиями», – заявил Шаманов.

По его словам, происходящее в Венесуэле окажет негативное влияние «на все стороны прежде всего экономической жизни». При этом он поблагодарил лидеров немногочисленных соседних стран, которые продолжили поддерживать президента Николаса Мадуро.

«Слава Богу, нашлись разумные руководители ближайших государств в лице Мексики, Боливии и Кубы, которые поддержали законно избранного президента. <...> Но американцы в очередной раз показали свое лицо и будут добиваться своих целей любыми способами, не гнушаясь ничем», – отметил Шаманов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, написала 24 января в Facebook, что ситуация в Венесуэле показывает «как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств». По ее словам, власть в республике меняется «в ручном режиме». Кроме того, Ситуационно-кризисный центр российского МИД призвал россиян проявлять осторожность и избегать мест массового скопления людей на территории Венесуэлы.  

Напомним, что Россию с боливарианской республикой связывают давние отношения. Правительство РФ и госкомпании вложили в эту страну более 20 миллиардов долларов, которые долгое время помогали Мадуро осуществлять выплаты по внешнему долгу и покупать товары первой необходимости, некоторые из которых стали дефицитными.  Госкомпания «Роснефть» получила доли в проектах венесуэльской нефтегазовой госкомпании Petroleos de Venezuela. В 2017 году российский Минфин сообщил о реструктуризации долга Венесуэлы. Однако, несмотря на такое решение, ситуация в экономике продолжила ухудшаться, и в декабре прошлого года Россия обещала отправить в республику 600 тысяч тонн зерна и новые инвестиции. Россия и Венесуэла также тесно сотрудничали в военной сфере. Так, еще при Уго Чавесе, который фактически отказался от закупки оружия в других странах в пользу России, была модернизирована венесуэльская  армия  почти на 4,4 миллиарда долларов. В декабре 2018-го российские Ту-160 выполнили десятичасовой полет над Карибским морем в ходе международного визита делегации российских воздушно-космических сил в Венесуэлу.

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