В Киеве вынесли приговор Януковичу. Его признали виновным в госизмене

Бывший президент Украины Виктор Янукович признан виновным в госизмене, пособничестве в изменении границы страны и ведении войны. Решение 24 января вынес Оболонский районный суд Киева, но для экс-чиновника оно стало заочным, поскольку с момента переворота бывший глава государства не находится в стране.

«Несмотря на непризнание своей вины обвиняемым, суд, выслушав показания свидетелей, исследовав доказательства экспертов, документы и вещественные доказательства, оценив доводы стороны защиты и обвинения считает, что вина обвиняемого в совершении преступлений… доказана надлежащими и допустимыми доказательствами», – заявил судья, которого цитирует «Громадське».

Наказание пока не назначено. Обвинение просило 15 лет для Януковича. При этом сам политик сразу же после событий 2014 года уехал с Украины, поэтому приговор стал для него заочным. Бывший президент ранее не раз называл дело сфабрикованным и политически мотивированным.

Адвокат Януковича Александр Горошинский сегодня на заседании заявил, что его клиент перенес операцию и сейчас находится на реабилитации. Подробностей он не привел, но ранее СМИ сообщали о том, что политик получил спортивную травму. Ему может понадобиться операция в Израиле.