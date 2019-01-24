Боты, которые убеждали петербуржцев в качественной уборке снега, ликвидировались после расследования «Фонтанки»

После расследования «Фонтанки» о снежных ботах «из Приморья», которые в соцсетях убеждают жителей Петербурга в качественной и регулярной уборке сугробов, подозрительные аккаунты прекратили работу.

В частности, к 24 января исчезли аккаунты «ВКонтакте» Даниила Ковалева (он же Роман Иванов) и Ивана Логвиненко (он же Кондратьев), которые своими совпадающими слово в слово комментариями о регулярной снегоочистке дали старт материалу. Теперь на их страницах отображается сообщение «К сожалению, нам пришлось заблокировать страницу за нарушение правил сайта». Четверть из более чем двух десятков аналогичных аккаунтов также оказалась недоступна после материала.

Как писала «Фонтанка», технология расчистки снега в социальных сетях пришла в Северную столицу из Москвы. Несколько десятков аккаунтов наперебой рассказывали о караванах техники и вылизанных улицах, регулярно упоминая о горячей линии комитета Смольного и размещая однотипные фото с техникой.