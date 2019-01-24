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Технологии
24.01.2019 12:59
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Бегает, но пока не летает. Российский ударный беспилотник-невидимка попал на фото

В Сети появилась фотография с испытаний перспективного российского ударного беспилотного летательного аппарата. 

скриншот/instagram.com/fighter_bomber_
скриншот/instagram.com/fighter_bomber_

Снимок «из-за кустов» в Instagram опубликовал пользователь fighter_bomber, сообщает 24 января N+1. 

Тип беспилотника и место съёмки не уточняются, но в комментарии под фото указано: новейший, невидимый, реактивный, ударный, наш. Пользователи форума «Стелс машины» предположили, что в объектив попал тяжёлый «Охотник-Б», разработчиком которого является компания «Сухой». 

Бегает, но пока не летает. Российский ударный беспилотник-невидимка попал на фото

В ноябре аппарат этого типа вышел на наземные испытания. Первую пробежку он сделал по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, разогнавшись до 200 километров в час. «Пока не "подскакивает", но руление, змейку, разворот на полосе и "домой" сам», – делятся на форуме «Стелс машины». 

Скоростными пробежками по полосе тестируют работу двигателей, систем управления и бортового оборудования. Также проверяют работу аэродинамических плоскостей — элеронов, рулей высоты и направления, спойлеров. Только после этого аппарат поднимают в воздух. Первый полёт «Охотника-Б» запланирован на этот год. 

Контракт на разработку «Охотника» подписан в 2011 году, через три года создан первый макет для испытаний. Подробности технических характеристик не раскрывались, но сообщалось об использовании технологии стелс, взлётной массе в 20 тонн и аэродинамической схеме «летающее крыло» (без хвостового «оперения»). По неподтверждённой информации, беспилотник сможет разгоняться до тысячи километров в час, а дальность его полёта составит около шести тысяч километров.

 

 

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