Группа «Эталон» вывела в продажу новый пул квартир в ЖК «Эталон на Неве»

ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») вывела в продажу новый пул квартир в секциях 5-11 жилого комплекса «Эталон на Неве».

Покупателям доступен большой выбор жилых площадей разной конфигурации ̶ от студий до просторных трехкомнатных квартир. В жилом комплексе представлены европейские планировочные решения с просторными кухнями и кухнями-гостиными, а также квартиры на две стороны света. Стоимость квартир в секциях 5-11 начинается от 3,9 млн рублей.

ЖК «Эталон на Неве» возводится на берегу Невы. По проекту здесь появится комплекс, состоящий из 16 секций, в котором представлено 838 квартир – от студий до пятикомнатных, а также наземный и подземный паркинги в общей сложности на 501 машиноместо. Изюминкой проекта станет большое количество видовых квартир, откуда можно будет любоваться живописной набережной Невы. Квартиры на верхних этажах будут иметь выход на собственную террасу.

ЖК «Эталон на Неве» отличается удобным расположением – близость к станции метро «Елизаровская» и выезд на проспект Обуховской обороны позволят добраться до центра Санкт-Петербурга за 10 минут как на автомобиле, так и на общественном транспорте. «Эталон на Неве» реализуется в два этапа, завершение строительства первой очереди запланировано на 1 квартал 2021 года, второй очереди – на 1 квартал 2022 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Эталон на Неве» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/etalon-na-neve/