Не поделили парковку. Один под следствием, второй на кладбище

Следствие передало в суд уголовное дело об умышленном избиении петербуржца в сентябре 2018 года. Тот не захотел уступить парковочное место, был избит и умер по пути в больницу.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала материалы в Калининский районный суд, сообщает надзор 24 января. Предметом спора между двумя мужчинами сентябрьским вечером стало парковочное место возле 87 дома по проспекту Металлистов. Уступать оба были не готовы, дело дошло до драки. Один из водителей оказался на асфальте, удары сыпались в том числе на голову. Умер петербуржец уже в машине скорой помощи, от отека головного мозга. Обвинения второму выдвинуты по 4 части 111 статьи Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).