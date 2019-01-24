Курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с начала декабря прошлого года

На торгах на Московской бирже утром 24 января курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с 7 декабря 2018 года.

По сравнению с уровнем закрытия торгов накануне, американская валюта подешевела на 9 копеек, она сейчас стоит 65,98 руб. Курс евро снизился на 10 копеек, он стоит 75,13 руб. Отметим, официальный курс валют на сегодня несколько выше: Центробанк установил его на уровне 66,33 руб. за доллар и 75,38 руб. за евро.

Эксперты напоминают, что спрос на отечественную валюту растет в период налоговых платежей — даже снижение цен на нефть не помешало немного укрепиться рублю. Утром на торгах нефть марки WTI с поставками в марте подешевела на 0,49% ($52,36 за баррель), марки Brent — на 0,52% ($60,82 за баррель).