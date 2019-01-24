«Левада-центр»: Политикой хотят заниматься вдвое больше россиян, чем два года назад

Интерес граждан России к личному участию в политических процессах вырос более чем в два раза с марта 2017 года. Тогда на вопрос о готовности быть более политически активными утвердительно отвечали лишь 3% граждан, сегодня – 8%. Об этом 24 января сообщает «Левада-центр».

Количество категорических противников личного активного присутствия в политических играх страны, напротив, сократилось до 41%. Позапрошлой весной «определённо нет» отвечали 52% респондентов. «Скорее не готов» сейчас говорит каждый третий (33%). Каждый шестой (17%) готов быть более активным в политике «в какой-то мере».

Среди причин, которые сдерживают россиян от большего вовлечения в политику, традиционно на первом месте стоит мысль, что «политика – не для рядовых граждан, политикой занимаются власти» (31%). Отсутствие времени для политической работы как причину сдерживания погружения в управление страной и отсутствие знаний о том, как вообще устроена власть, назвал каждый четвёртый россиянин – 28% и 25% соответственно.

Каждый пятый (21%) уверен, что «ничего нельзя изменить». Каждый десятый не хочет «мараться», так как политика – «грязное дело».

Страх подвергнуться репрессиям со стороны государства назвали главным препятствием для роста своей политической активности 6% россиян.

Что касается настоящего времени, то 40% участников опроса говорят об отсутствии интереса к политике. В августе 2017 года так говорил лишь 31%. 29% не верят, что у них всё ещё есть возможность влиять на события политической жизни. О недавнем разочаровании в политике сказали 14%. Каждый 25-й россиянин (4%) признался в регулярном активном участии в общественной жизни. Новые возможности реальной политической работы видит лишь один человек из ста.

Опрос «Левада-центра» был проведён 13–19 декабря 2018 года среди 1600 человек в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.