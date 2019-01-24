На Народного Ополчения полыхала квартира. От огня бежали рабочие

Пожар в жилой пятиэтажке в Красносельском районе Петербурга тушили утром 24 января. Соседи заметили ремонтников, после хлопка вылетевших из квартиры.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», горела квартира на втором этаже пятиэтажного дома на проспекте Народного Ополчения, 227. В начале одиннадцатого утра пожарные расчёты уже были на месте. К этому времени пламя вырывалась из окон. В комментариях добавили, что из ремонтируемой квартиры услышали хлопок, после которого повалил дым. Рабочие не стали медлить: в экстренном порядке эвакуировались на улицу и сбежали. Пожарных вызывали соседи.

В городском МЧС «Фонтанке» сообщили, что к половине одиннадцатого утра пожар был локализован, трёх человек эвакуировали. Пострадавших нет.