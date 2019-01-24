В Курганской области школьник забил 40-летнего мужчину. Односельчане говорят об особой жестокости

Не менее 60 ударов «ножом, то ли топором, то ли молотком» привели к смерти мужчины в селе Курганской области. Подозреваемый — девятиклассник.

С односельчанами убитого 24 января поговорили журналисты издания Znak.com. Жители села Колесниково Кетовского района Курганской области рассказали, что 40-летний мужчина был убит ночью 21 января. В доме находились трое — двое взрослых и подросток, посиделки сопровождались распитием алкоголя. В какой-то момент молодой человек из дома ушел, якобы он вернулся, когда оба взрослых уже заснули. «Точной информации нет, но вроде бы насчитали 60 ранений, бил ножом и то ли топором, то ли молотком», – рассказал изданию местный житель.

В Следственном комитете региона подтвердили факт убийства, возбуждено уголовное дело. Однако в подробности истории следователи вникать отказались. «Не все обстоятельства, указываемые вашими собеседниками, соответствуют действительности. Тем не менее пока в интересах следствия мы это дело не комментируем», – заявила журналистам пресс-секретарь Следственного управления СКР по Курганской области Людмила Половникова.