Задержан мэр Нефтеюганска. СМИ: показания на него дает заместитель

В Нефтеюганске задержан мэр Сергей Дегтярев. В администрации крупнейшего в Ханты-Мансийском автономном округе города идут обыски.

Как сообщает 24 января Znak.com, оперативные мероприятия проводят Следственный комитет и ФСБ. Силовики оцепили два этажа здания, в том числе второй — с кабинетами мэра и его замов. Там сейчас нет Интернета и телефонной связи.

Анонимные источники утверждают, что показания на своего руководителя дает 29-летний заммэра Павел Прокопович, который пришел в администрацию в 2017 году.

Причиной обысков могут быть сделки, совершенные в 2016 году между администрацией Нефтеюганска и ООО «Технологии современного управления» по продаже двух земельных участков. Компания, которая, как считается, аффилирована с одним из депутатов думы ХМАО, получила участок по символической цене — всего за 1,2 млн рублей при кадастровой стоимости 243 млн рублей. Ранее Арбитражный суд региона признал сделки недействительными.

В момент заключения спорных сделок нынешний мэр был заместителем председателя ханты-мансийской думы.

РИА Новости со ссылкой на свой источник в муниципалитете пишет о том, что истинной причиной оперативных мероприятий мог быть конфликт Дегтярева с правоохранительными органами.

«Глава муниципалитета инициировал отставку с поста вице-мэра Нефтеюганска Сергея Лагойды — выходца из органов госбезопасности, ранее служившего в УФСБ по Курганской области», — рассказал источник.

Лагойда курировал финансы и экономику, в частности заблокировал приватизацию некоторых активов, и его увольнение «привело к серии внутренних конфликтов в городе».