Репетиция парада держит город в пробках. Петербуржцы ждут Беглова с лопатой и ругают Обаму

«Транспорт не ходит. Репетиция парада», – предупреждает людей, ждущих на остановке, социально ответственный прохожий. Закрытие движения из-за репетиции парада на Дворцовой утром 24 января спровоцировало мощные пробки в центре Петербурга.

Утром максимальная загруженность дорог составила 8 баллов (на 1 балл больше, чем вчера и обычно), сейчас сохраняется на уровне «красных» 7 против обычных для этого времени 4-5.

Закрыты Дворцовая и Адмиралтейская набережная, Дворцовый мост, часть Невского проспекта до Малой Морской и некоторые небольшие улицы. Снять ограничение должны к 13 часам. После парада военная техника будет выезжать из центра, из-за чего движение по её маршруту будут перекрывать. Обычно она идёт по набережным до Пискарёвского проспекта, а оттуда на КАД.

Сам военный парад к 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдёт в воскресенье, 27 января. Движение в связи с этим будут закрывать начиная с субботы, 26-го.

Ещё один, уже привычный фактор, – снег. За ночь природа его немного добавила, а городские службы убавили. Однако автомобилисты в разговорчиках «Яндекса» продолжают ругаться на плохую уборку, на недальновидность организаторов парада, устроивших его в рабочее время, и почему-то на Обаму, а также ждут Беглова с лопатой.

Что касается утренней статистики пробок, в топ-5 «Яндекса» вошли:

8:09, Дорога жизни, Рябовское шоссе, 7,8 км, от Александровской улицы до Окраинной улицы. Пробка продержалась 2 часа 10 минут. 8:48, улица Руставели, Пискаревский проспект, 7,7 км, от проспекта Луначарского до Свердловской набережной. Пробка продержалась 2 часа 20 минут. 9:58, внутренняя сторона КАД, 7,5 км, от реки Оккервиль до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 50 минут. 9:58, Витебский проспект, Воздухоплавательная улица, 5,5 км, от проспекта Славы до Лиговского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 20 минут. 9:32, Колтушское шоссе, проспект Косыгина, 5,5 км, от КАД до Заневского проспекта. Пробка продержалась 1 час 50 минут.

Наиболее загруженные магистрали утром: Гражданский проспект в центр (9 баллов), проспект Стачек в центр (9 баллов), проспект Культуры – Тихорецкий проспект в центр (9 баллов).

Среди утренних аварий, о которых рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», отметим одну, которая докажет недоверчивым, что город всё-таки убирают: «На Пискаревском проспекте, 56, снегоуборочная машина ударила «Ниссан». Небольшая пробочка собралась».

Напомним, снег и репетиция парада несколько раз за последние дни обеспечивали Петербургу высокую загруженность дорог. 9 баллов набежали 22 и 21 января, а 10 баллов – 17 января, когда был сильный снегопад.