Лучше один раз увидеть

ГК «КВС»

Компания «КВС» приглашает посетить перед покупкой квартиры демонстрационный этаж в строящихся комплексах «Новое Сертолово», «Ясно.Янино» и «Кирилл и Дарья».

Демонстрационный этаж с шоурумами позволит составить покупателям максимально полное представление о качестве и функциональности приобретаемого жилья. Клиенты смогут оценить ту отделку, с которой будет сдаваться их квартира.

Посещение шоурума позволит почувствовать гармонию и уют в готовой квартире мечты с мебелью и декором. Покупатель сможет получить развернутую информацию об отделочных материалах, оценить качество конструкций окон и дверей, сантехнику и многое другое.

Записывайтесь на просмотр демонстрационного этажа по телефонам + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

ЖК «Кирилл и Дарья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация и разрешение на строительство на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/jkkid/dokumenty/)