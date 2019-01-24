Ребенка, которого привезли в больницу с кровопотерей после обрезания, родители забрали домой. У них нет ни полиса, ни регистрации

После ночи в реанимации родители пятилетнего мальчика, который оказался на руках петербургских медиков из-за обрезания в домашних условиях, настояли на выписке.

Как сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Северной столице, родители настояли на выписке 23 января. Ребенок находился в состоянии анемии, он не успел оправиться после серьезной кровопотери, в больнице он не провел и суток. Семья из Кыргызстана в городе на Неве, выяснили в аппарате, находится без регистрации. Медицинского полиса у несовершеннолетнего и взрослых также не оказалось.

Обрезание пятилетнему мальчику сделали в домашних условиях 20 января. Почти двое суток он истекал кровью, ночью 23 числа мать все же показала его врачам. Отец ребенка утверждал, что операцию проводил врач.