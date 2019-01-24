ФСБ не пропустила в Россию конфеты «от Порошенко»

Конфеты от Петра Порошенко не пустили в Россию. Оренбургские спецслужбы поставили заслон партии продукции Roshen на границе.

О попытке ввоза санкционной продукции в РФ 24 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по Оренбургской области.

«Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в пунктах пропуска управления пресечен незаконный ввоз в Россию крупной партии санкционных товаров – кондитерских изделий производства украинской фабрики Roshen», – говорится в распространенном сообщении.

Судя по всему, конфеты пытались ввезти с территории Казахстана. Объем партии не уточняется. Сейчас она изъята.

Роспотребнадзор запретил импорт в Россию продукции Roshen в июле 2013 года. Формально речь шла о претензиях к качеству, при этом широко известен факт, что владельцем марки является президент Украины Петр Порошенко.