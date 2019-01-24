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Власть
24.01.2019 09:50
Печать

Госдума сегодня рассмотрит законы Клишаса о наказании за фейковые новости и неуважение к власти. Кабмин в ночи прислал положительные отзывы

Российское правительство направило в Госдуму положительные отзывы на  четыре законопроекта сенатора Андрея Клишаса, предусматривающие  наказание за фейковые новости и неуважение к власти.

Как сообщает 24 января «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс», глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников подтвердил поступление двух недостающих отзывов. Они пришли из кабмина ночью. Спешка вызвана тем, что сегодня нижняя палата парламента собиралась рассмотреть спорные законопроекты в первом чтении, но при выполнении  нескольких условий. Одним из них как раз стали положительные отзывы из кабинета министров.

Кроме того, народные избранники потребовали, чтобы автор документов, Андрей Клишас лично представил их на пленарном заседании Госдумы. Но в аппарате законотворца такую возможность опровергли: политик сегодня будет находиться в Красноярском крае, который он представляет в Совфеде.

Напомним, в декабрьском интервью «Фонтанке» Клишас и его соавтор Дмитрий Вяткин рассказали, зачем стране наказание за неуважение и fake news. 

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