Социологи рассказали о растущем доверии россиян к информации из YouTube и Telegram

Телевидение — по-прежнему главный источник информации для россиян, однако Интернет твердо обосновался на втором месте, обогнав печать.

Итоги исследования фонда «Медиастандарт» и исследовательской группы «Циркон», выполненного при поддержке Комитета гражданских инициатив, 24 января приводит «Коммерсантъ».

76% опрошенных признались, что черпают новости в ящике. Почти половина, 48%, узнают о событиях в Сети. Печатная пресса уже значительно отстает: ее приверженцами назвали себя 19% участников исследования.

Социологи указывают на значительный рост интернет-аудитории за минувшие два года. В 2018 году доля никогда не выходивших в Сеть россиян сократилась с 26% до 14%.

Политическая и экономическая зависимость журналистов беспокоит только 17% читателей и зрителей. Большинство (62%) считают, что умеют черпать сведения из разных источников. 42% могут отличить информацию от мнений, суждений или критики.

Интересный факт: в России растет доверие к неформальным медиаканалам на YouTube (ему доверяют 12%) и в Telegram (4%). В 2017 году уровень доверия был 8% и 1% соответственно.