Прохожего в Купчино оставили без телефона и золота. Пока он оправлялся от струи перцового газа, с него стянули цепочку, браслет и кольцо

Без денег, документов, телефона и золотых украшений остался гражданин Белоруссии после прогулки в Купчино в шесть утра. О солидном ущербе он заявил спустя трое суток после знакомства с перцовым газом.

Как стало известно «Фонтанке», на побои и воровство 23-летний житель братской республики пожаловался в полицию днем 23 января. Как он описал в заявлении, около шести утра 20 числа струя жгучего газа настигла его возле 31 дома по Бухарестской улице, в нескольких метрах от его дома. Добавив пару ударов, разбойник шустро обчистил потерпевшего. Ему достался телефон, часы, 10 тысяч рублей наличными. Снять похитителю удалось и золото – цепочка, браслет и кольцо потянули больше чем на сто тысяч рублей.

Общий ущерб мужчина оценил в 156 тысяч, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.