Собчак не понравился интерес СМИ к драке Виторгана с Богомоловым. «При этом мне предъявляют скандальность!»

Ксения Собчак раскритиковала журналистов, описавших в подробностях драку ее мужа, актера Максима Виторгана, с режиссером Константином Богомоловым и сделавших себе на этом рейтинги.

«Театральные премьеры людей интересуют гораздо меньше, чем личные разборки. Но при этом мне, а не тем, кто выводит это в топы, предъявляют «скандальность» и «Дом-2»! Как говорил Довлатов, «Сталин тиран, но кто написал миллион доносов?», – написала телеведущая в своем telegram-канале вечером 23 января.

Она косвенно подтвердила проблемы в личной жизни, которые огорчают ее сильнее, чем возможный уход из журнала L'Officiel в связи с долгами по зарплате.

«Конкретно сегодня у меня проблемы помасштабнее, чем невыплаченная зарплата», – отметила Собчак, добавив, что на возвращение денег не надеется.

Напомним, драка между Максимом Виторганом и Константином Богомоловым произошла 21 января. Актер и театральный режиссер выясняли отношения на улице в центре Москвы, возле одного из столичных кафе. По словам очевидцев, законный супруг Ксении Собчак нанес травмы сопернику.

На следующий день об итогах потасовки в соцсетях высказался Богомолов: он сообщил о сломанном в двух местах носе и смещённых костях черепа.