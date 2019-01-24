Рассылка порно с участием детей в WhatsApp отправила в камеру сетевого администратора петербургской компании

Спам-рассылка детской порнографии возмутила жительницу Приозерска и вынудила ее отправиться к следователям. Оперативники нашли не только спамера, но и главного героя роликов – в одном лице.

Как стало известно «Фонтанке», сообщения жительнице Приозерска шли из соседнего поселка. 23 января инициатор рассылки был задержан в своем доме в Кузнечном. Когда к нему пришли оперативники уголовного розыска, им не составило труда распознать в чертах лица спамера героя тех самых роликов с участием несовершеннолетних. 51-летний сетевой администратор одной из петербургских инвестиционных компаний хранил в своем жилище не только жесткие диски и флэшки с порно, но и секс-игрушки. Также был найден газовый пистолет без номера.

Уголовное дело возбуждено по статье 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).