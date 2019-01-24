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Общество
24.01.2019 08:44
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«Превратили проблему в шоу». Кадыров ответил на «флешмоб» регионов по списанию долгов за газ

Глава Чечни опроверг информацию о девяти миллиардах рублей долгов за газ, которые простили жителям республики. Утром 24 января Рамзан Кадыров прокомментировал тему, которая взбудоражила полстраны.  

«Заводской суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» принять меры по списанию дебиторской задолженности за потреблённый газ, относящейся к категории просроченной и безнадёжной к взысканию в связи с истечением срока исковой давности, – признал политик.- Насколько это решение соответствует букве закона, судить вышестоящей судебной инстанции. Но по духу оно отражает наличие устаревшей проблемы, обращает всеобщее внимание на неё».

«Это вызвало бурную реакцию, – добавил он. – Некоторые политики и СМИ стали призывать регионы списывать задолженности населения за газ. Отдельные из них превратили данную проблему в шоу. При этом они утверждают, что суд списал с жителей Чечни 9 млрд рублей. Таким образом, вводят в заблуждение жителей Чечни, разных городов и населённых пунктов России».

По выражению Кадырова, «суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час». Также он назвал «беспочвенными» разговоры о девяти миллиардах рублей, которые простили населению Чечни. 

«В  постановлении суда нет ни одного слова о сумме. Суд обязал навести порядок в вопросах взыскания задолженности. А окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Грозный». А она охватывает период продолжительностью девять лет», – отметил глава кавказской республики.

Кадыров утверждает, что «Газпром межрегионгаз Грозный» на протяжении длительного времени не вел чёткий учёт реальных потребителей. Договора в большинстве случаев якобы составлялись без ведома населения: в списках потребителей оказались десятки тысяч человек, давно уехавших из Чечни, а также погибшие во время войны. 

«На несуществующие, нежилые дома, погибших или выехавших граждан начислялась задолженность за непотреблённый газ», – утверждает Кадыров.

Указал он и на отсутствие газовых счётчиков и потери при транспортировке топлива. Работа по приведению договорной базы к фактически существующим данным началась только с лета 2018 года. 

«Следует напомнить, что жители Чеченской Республики пережили две тяжелейшие национальные трагедии, которые коснулись всех до единого, – заканчивает свой спич Кадыров. – Они не виноваты в том, что международные террористы из 51 страны выбрали Чечню в качестве плацдарма для атаки на Россию. Тысячи сотрудников полиции, учителей, врачей, работников органов власти, рядовых граждан погибли, защищая Россию. Оставшиеся в живых оказались на улице. Но они возрождают республику, её экономику, социальную сферу. Естественно, ни у кого нет возможности платить за газ, который не потреблял, или платить по пять раз за один и тот же кубометр газа. Если у кого-то в регионах есть проблемы с неуплатой долгов, их целесообразно решать, не упоминая при случае и без случая Чечню. У себя мы наводим порядок. И в том, что рано или поздно он будет наведён, не стоит сомневаться».

Справка:

Напомним, что Заводской районный суд Грозного принял решение списать должникам в Чечне 9 миллиардов рублей. Прокуратура указала, что попытки добиться оплаты вызывают рост напряженности и протестные настроения в республике. Изначально сумма появилась именно в официальном сообщении прокуратуры, которое было опубликовано 16 января. Сейчас сообщение отредактировано, и 9 миллиардов из него исчезли. «Газпром межрегионгаз Грозный» заверил, что будет обжаловать решение суда, однако чуть позже якобы передумал, а затем снова вернулся к прежней позиции.

Сразу несколько российских регионов, включая Смоленскую область, Чувашию, Башкирию и Санкт-Петербург, решили последовать примеру Чечни и попытаться списать долги. Пока безуспешно.

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