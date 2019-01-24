Петербуржцев ночью развлекал фонтан кипятка. За работой теплоэнергетиков наблюдали на Маршала Жукова

Коммунальная авария послужила причиной для бодрствования жителей одного из кварталов в Красносельском районе Петербурга ночью 24 января. Последствия ощутили в трёх домах.

По словам очевидцев, помимо визуального эффекта, прорыв сопровождал звук сирены. Под вой горожане глубокой ночью наблюдали за фонтаном кипятка высотой в пять этажей.

Как сообщили «Фонтанке» в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», рвануло в три часа ночи во дворе 74 дома по проспекту Маршала Жукова. Течь дала труба диаметром 150 мм, она греет батареи в трёх зданиях неподалёку. На время работ их пришлось переключить на резервную схему. Закончить ремонт теплоэнергетики планируют уже к 11 утра 24 января.