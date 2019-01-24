В ходе вчерашних беспорядков в Венесуэле погибли 16 человек
Не менее 16 человек погибли во время акций протеста в Венесуэле накануне. Более 100 человек были задежаны.
О количестве жертв утром 24 января сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал El Pitazo. По данным прессы, люди погибли в пяти штатах страны и в столице Каракасе.
Что касается задержанных, то за вчерашний день их число составило не менее 109 человек. Такую информацию привел исполнительный директор неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро.
Справка:
Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе. Временным главой страны политика уже признали ряд государств, в том числе США, Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Парагвай, Перу, Чили и Эквадор.
По всей стране накануне прошли крупные антиправительственные манифестации, организованные оппозицией. Противники власти считают, что нынешний глава государства Николас Мадуро незаконно занял этот пост 10 января после переизбрания на второй срок. В ряде регионов акции протеста сопровождались столкновениями с силами безопасности, которые привели к человеческим жертвам.
Сам Мадуро счел это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипотношений с США.