В ходе вчерашних беспорядков в Венесуэле погибли 16 человек

Не менее 16 человек погибли во время акций протеста в Венесуэле накануне. Более 100 человек были задежаны.

О количестве жертв утром 24 января сообщает ТАСС со ссылкой на интернет-портал El Pitazo. По данным прессы, люди погибли в пяти штатах страны и в столице Каракасе.

Что касается задержанных, то за вчерашний день их число составило не менее 109 человек. Такую информацию привел исполнительный директор неправительственной организации «Венесуэльский уголовный форум» Альфредо Ромеро.