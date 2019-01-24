Бронетехника выдвинулась в район Каракаса Чакао, где днём Хуан Гуайдо назначил себя президентом Венесуэлы

Бронетехника выдвинулась в район Каракаса, где днём 23 января приносил присягу объявивший себя исполняющим обязанности президента Хуан Гуаидо. Кроме этого, протестующих против режима действующего президента Николаса Мадуры сдерживают служащие Нацгвардии.

Напомним, Хуан Гуайдо 23 января в муниципалитете Чакао объявил себя и.о. президента Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь Организации американских государства (ОАГ) Луис Альмагро уже признали Гуайдо временным главой государства. Также его поддержали Бразилия, Аргентина, Парагвай и ряд других стран. Но есть и те, кто по-прежнему считает лидером Мадуро. Например, Мексика.

Сторонники Гуайдо вышли на улицы Венесуэлы. США пригрозили ответить, если правительство страны начнёт применять силу по отношении к оппозиции. В ответ Мадуро обвинил в госперевороте американцев и разорвал дипломатические отношения.