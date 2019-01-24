Саакашвили: Безвизовый режим с ЕС уничтожает Украину

Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом приводит к массовой миграции жителей страны, главным образом в Польшу. Об этом заявил экс-глава Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Безвиз (неофициальное название безвизового режима Украины с ЕС – прим. ред.ТАСС) – это, конечно, для людей положительно, но в условиях того, что они (власть – прим. ред.) сделали, – это прямой инструмент для уничтожения Украины", – заявил он в Facebook.

Саакашвили пояснил, что, пользуясь безвизовым режимом, "люди просто массово уезжают".

Миграция украинцев в основном происходит в Польшу, утверждает он. "Поляки их просто прекрасно принимают, сразу интегрируют, и Польша решила для себя демографическую проблему, очень быстро развивается за счет Украины и Грузии. Я рад за Польшу, но для Украины это очень плохо", – убежден Саакашвили.

С 11 июня 2017 года в рамках либерализации визового режима с ЕС украинские граждане, располагающие биометрическими паспортами, могут осуществлять туристические поездки в государства Евросоюза на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода. Однако это не дает им права на работу или учебу в Европе.