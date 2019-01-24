Разрыв дипотношений. Мадуро обвинил в госперевороте США и дал американским дипломатам 72 часа на выезд из Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США 23 января.

"Я решил разорвать дипломатические и политические отношения с правительством Соединенных Штатов", – сказал он во время выступления в Каракасе, которое транслируется в Twitter. Глава Венесуэлы дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Мадуро обвинил в госперевороте США. Он подчеркнул, что администрация будет защищать суверенитет страны любой ценой и призвал всех жителей присоединиться.

«Империалистическое правительство Соединенных Штатов хочет устроить в Венесуэле государственный переворот и взять страну под свой контроль», — сказал он.

#EnVivo 📹 | Nos sumamos a la extraordinaria movilización del pueblo aguerrido en conmemoración del 61° Aniversario de la Rebelión Popular del #23Ene de 1958.https://t.co/mvXo9X1gFs — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 23 января 2019 г.

В среду Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь Организации американских государства (ОАГ) Луис Альмагро уже признали Гуайдо временным главой государства. А вот Мексика по-прежнему считает лидером Мадуро.