Аргентина признала Гуаидо временным президентом Венесуэлы

Аргентина признала Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы, заявил аргентинский президент Маурисио Макри.

"Хочу выразить мою поддержку решению президента Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, признав временным президентом этой страны", – написал Макри в Twitter.

Quiero expresar mi apoyo a la decisión del Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconociéndolo como Presidente Encargado de ese país — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 23 января 2019 г.

"Надеемся, как и другие страны "Группы Лимы", что решение ассамблеи и ее президента приведет к восстановлению демократии через проведение свободных и прозрачных выборов при полном соблюдении конституции и участии лидеров оппозиции", – добавил аргентинский президент.

Администрация приезидента США говорит о готовности ужесточить режим односторонних санкций в отношении правительства Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро, которого в США считают нелегитимным правителем. Что касается Дональда Трампа, то он лично принял решение признать спикера Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента страны.

В среду Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь Организации американских государства (ОАГ) Луис Альмагро уже признали Гуайдо временным главой государства. А вот Мексика по-прежнему считает лидером Мадуро.

По его словам, "Аргентина приложит все усилия для восстановления венесуэльской демократии и восстановления достойных условий жизни всех граждан".