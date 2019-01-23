США рассматривают все варианты действий, если власти Николас Мадуро добровольно не покинет свой пост и применит силу к оппозиции

США будут рассматривать все варианты действий, если власти Венесуэлы применят силовые методы против оппозиции. Об этом 23 января заявил представитель вашингтонской администрации.

"Если [президент Венесуэлы Николас] Мадуро и его приспешники решат ответить насилием, если они решат причинить вред кому-либо из членов Национальной ассамблеи... Соединенные Штаты будут рассматривать все возможные варианты действий", – цитирует его слова ТАСС.

Он также добавил, что Вашингтон готов продуктивно работать с Каракасом, если Мадуро добровольно покинет пост.

По его словам, Вашингтон готов продуктивно работать с Каракасом, если Мадуро согласится на мирную передачу власти и покинет свой пост. "Мы продолжим работу со всеми нашими партнерами, которые громко и ясно дали понять свое отношение к этой проблеме и предприняли шаги, чтобы Мадуро и его сподвижники не могли больше грабить народ Венесуэлы", – отметил представитель администрации.

На данный момент американская администрация говорит о готовности ужесточить режим односторонних санкций в отношении правительства Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро, которого в США считают нелегитимным правителем. Что касается Дональда Трампа, то он лично принял решение признать спикера Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента страны.

В среду Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь Организации американских государства (ОАГ) Луис Альмагро уже признали Гуайдо временным главой государства. А вот Мексика по-прежнему считает лидером Мадуро.