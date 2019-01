Бразилия признала спикера парламента Венесуэлы временным президентом страны

Власти Бразилии признают спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо и.о. президента этой страны. Соответствующее заявление сделал в среду в Twitter глава крупнейшей южноамериканской страны Жаир Болсонару.

"Господин Хуан Гуайдо, председатель венесуэльской Национальной ассамблеи, сегодня, 23 января, взял на себя полномочия исполняющего обязанности президента Венесуэлы в соответствии с конституцией этой страны. Бразилия признает господина Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы", – написал бразильский лидер.

"Бразилия окажет политическую и экономическую поддержку переходному процессу для восстановления демократии и общественного порядка в Венесуэле", – добавил Болсонару.

Brazil recognizes Mr. Juan Guaidó as President in charge of Venezuela.



Brazil will politically and economically support the transition process in order for democracy and social peace return to Venezuela.