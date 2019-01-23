Бразилия признала спикера парламента Венесуэлы временным президентом страны

Власти Бразилии признают спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо и.о. президента этой страны. Соответствующее заявление сделал в среду в Twitter глава крупнейшей южноамериканской страны Жаир Болсонару.

"Господин Хуан Гуайдо, председатель венесуэльской Национальной ассамблеи, сегодня, 23 января, взял на себя полномочия исполняющего обязанности президента Венесуэлы в соответствии с конституцией этой страны. Бразилия признает господина Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы", – написал бразильский лидер.

"Бразилия окажет политическую и экономическую поддержку переходному процессу для восстановления демократии и общественного порядка в Венесуэле", – добавил Болсонару.

Brazil recognizes Mr. Juan Guaidó as President in charge of Venezuela.



Brazil will politically and economically support the transition process in order for democracy and social peace return to Venezuela. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 23 января 2019 г.

Еще 11 января Гуайдо заявил, что венесуэльская конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства. Председатель парламента сослался на статьи 233, 333 и 350 венесуэльской конституции, в которых сказано, что в случае невозможности исполнения президентом республики своих обязанностей власть переходит к главе Национальной ассамблеи. 21 января Верховный суд Венесуэлы объявил Национальную ассамблею нелегитимным органом власти.

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь Организации американских государства Луис Альмагро уже признали его временным главой государства.