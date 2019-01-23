Болгария лишила своего гражданства Сергея Адоньева, создателя Yota и спонсора Собчак

Болгарские власти приняли решение лишить гражданства российского предпринимателя Сергея Адоньева, известного как создателя Yota и спонсора президентской кампании Ксении Собчак. В Петербурге его помнят как очень давнего партнера другого предпринимателя, Владимира Кехмана, с которым Сергей Адоньев в 1990-х гг. начинал бизнес по импорту фруктов.

Сергей Адоньев первые шаги в бизнесе делал в Петербурге, где окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института. К 1996 году он с партнером Владимиром Кехманом основал компанию JFC, в будущем лидера российского фруктового рынка, однако позже вышел из состава учредителей.

Наибольшую известность он приобрел уже в 2010-е гг., когда основал холдинг Yota. Вскоре он продал телекоммуникационную часть этого бизнеса структурам Алишера Усманова и сосредоточился на разработках телеком-оборудования.

В газетах его называли в числе т.н. «кремлевских олигархов», намекая на легкость, с которой Yota удавалось сотрудничать с госорганами.

Впоследствии Сергей Адоньев, передают СМИ, он работал в аграрной и добывающей отраслях, включая инвестиции в нефтедобычу в Африке.

Когда он приобрел гражданство Болгарии, не афишируется. Сообщение о лишении его паспорта первым опубликовало агентство Reuters со ссылкой на представителей министерства юстиции Болгарии. На сайте самого министерства такой информации нет.

По данным Reuters, процедура лишения Сергея Адоньева гражданства завершилась еще в мае 2018 года. Такое решение болгарские чиновники объясняют судимостью миллиардера, которую он, якобы, скрыл при подаче документов на натурализацию. Судимость Сергея Адоньева датируется 1997 годом – тогда суд Лос-Анжелеса приговорил его к $4 млн штрафа и 30 месяцам тюрьмы за мошенничество. До другим данным, суть обвинения состояла в нарушении правил торговли с Кубой, которая в те годы оставалась под санкциями США.

Болгарские власти озаботились чистотой перед законом тех, кто получил гражданство на особых условиях, в обмен на инвестиции в национальную экономику, еще в начале прошлого года, когда негосударственный Антикоррупционный фонд Болгарии потребовал от правительства проверить обстоятельства получения Сергеем Адоньевым паспорта этой страны. После этого последовала ревизия всех 225 болгарских паспортов, выданных за минувшие 10 лет иностранцам на схожих условиях. Среди них, отмечали болгарские антикоррупционеры, половина была россиянами. Сейчас, передает Reuters слова представителей болгарского министерства юстиции, страна прекратила, как они выразились, «торговлю паспортами».

Тюремное заключение в Америке Сергея Адоньева пришлось на первые годы становления его петербургского проекта JFC, а продал он свою долю Владимиру Кехману вскоре после даты, предполагаемого освобождения. Так что, возможно, говорить о большом вкладе Сергея Адоньева в развитие некогда крупнейшего фруктового импортера, было бы преувеличением.

Тем не менее, все его проекты были по достоинству оценены: по данным Forbes, состояние Сергея Адоньева оценивается в $800 млн.

Кроме бизнес-проектов Сергея Адоньева знают, как крупного общественного деятеля. В числе прочего его не раз называли попечителем «Новой газеты», а также основателем ряда образовательных и благотворительных проектов. Но наибольшую известность, пожалуй, он приобрел в ходе предвыборной кампании на выборах президента России 2018 года, когда был назван в числе спонсоров кандидата Ксении Собчак.