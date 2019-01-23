Мексика по-прежнему признает Мадуро президентом Венесуэлы

Руководство Мексики на данный момент не видит оснований менять свою политику в отношении Венесуэлы. Мехико признает президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил представитель МИД Мексики Роберто Веласко.

"Правительство Мексики по-прежнему признает Николаса Мадуро президентом Венесуэлы. Поэтому федеральная администрация не предвидит изменений в своей политике невмешательства в ситуацию в южноамериканской стране", – приводит газета El Financiero слова Веласко.

Так он прокомментировал события в Каракасе, где спикер Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Национальная ассамблея фактически исключена из процесса принятия решений. Она находится под контролем политических противников Мадуро. 21 января верховный суд Венесуэлы объявил Национальную ассамблею неконституционным органом.

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь Организации американских государства Луис Альмагро уже признали Гуайдо временным главой государства. Их примеру последовали Бразилия, Канада, Колумбия и Парагвай.

10 января победитель президентских выборов Николас Мадуро вступил в должность главы государства. США и страны Группы Лимы (за исключением Мексики) заявили, что не признают его полномочий, и призвали к проведению нового голосования.