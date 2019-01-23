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Общество
23.01.2019 22:32
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Горящие в Чёрном море танкеры дрейфуют в российских территориальных водах, Путин выразил соболезнование Эрдогану

Два танкера, которые всё ещё горят в Чёрном море, отнесло в территориальные воды России. Это 23 января подтвердили в пресс-службе Росморречьфлота.

«Конструкция из двух [скрепленных между собой стальным тросом] горящих танкеров действительно дрейфует и уже была ветром внесена в территориальные воды, в 12-мильную зону РФ», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Сейчас спасатели пытаются зафиксировать дрейфующие танкеры, чтобы не дать им приблизиться к российскому побережью. Отмечается, что горение на судах продолжается, но носит уже остаточный характер. Периодически морские буксиры орошают баки для хранения сжиженного газа водой.

Тем временем Владимир Путин выразил соболезнование президенту Турции Реджепу Эрдогану.

– Пользуясь случаем, хочу также выразить соболезнования семьям погибших в ходе столкновения двух кораблей в Керченском проливе. Общеизвестно, что в ходе этого столкновения также погибли 16 граждан Турции. – сказал российский лидер.

В ответ Эрдоган поблагодарил главу России «за чувствительный подход к этому вопросу».

Пожар на судах Maestro и Candy начался 21 января — по предварительным данным, в ходе перегрузки топлива с одного танкера на другой. Действия проходили в шторм. На обоих кораблях находились 32 человека. 12 из них были спасены, 10 тел спасатели подняли на борт, еще 10 числились пропавшими без вести.

Накануне агентство Reuters сообщило, что одно из судов не могло зайти в порт Темрюк из-за санкций США. По этой причине ему якобы пришлось загружать сжиженный газ в открытом море, что и могло стать причиной пожара. Reuters обратило внимание, что в сообщении о введении санкций против компаний, поставляющих нефть в Сирию, власти США упоминали суда Maestro и Venice (переименовано в Candy). Якобы они поставляли нефть сирийскому правительству, американцы потребовали прекратить их обслуживание в портах.

В ответ на это сообщение пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко ответил, что информация об отказе в обслуживании из-за санкций – «глупость», которая даже не достойна комментария.

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