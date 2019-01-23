Численность населения России сократилась впервые за 10 лет

Численность населения России в 2018 году в среднем составила 146 837 088 человек, что на 5 314 человек меньше, чем в 2017 году, следует из материалов Росстата. Последний раз население страны сокращалось в 2009 году.

При этом по состоянию на 1 января 2019 года население России насчитывало 146 793 744 человек.

В 2018 году численность городского населения в России составила 109 389 111 человек. Сельское население насчитывало 37 447 977 человек.