По морозу босиком. Служебная собака спасла обмороженного магазинного вора

Курьезный случай произошёл в Усть-Куломском районе республики Коми. Служебно-разыскная собака по имени Рикки спасла 34-летнего магазинного вора, который едва не погиб, скрываясь морозной ночью от полицейских.

Историю 23 января рассказали в республиканском управлении МВД. Незадачливый вор разбил окно магазина доской, но не смог ничем разжиться, так как был застукан на месте преступления владелицей торговой точки. Примечательно, что преступник и пострадавшая – родственники.

Мужчина решил бежать. На автобусной остановке он зачем-то скинул обувь и рванул в сторону реки, чтобы через русло перебраться в соседнюю деревню. Немецкая овчарка по имени Рикки вышла на след вора и привела полицию к злоумышленнику, который, к слову, был не в лучшем состоянии. 17-градусный мороз и бег по снегу спровоцировали обморожение конечностей. В итоге задержанный отправился вместо отделения в больницу. Но уголовное дело в отношении него всё же возбудили.