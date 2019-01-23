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Власть
23.01.2019 21:40
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Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны

Спикер парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу. Он заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы подготовить выборы. Об этом в среду, 23 января, сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп ранее признал Гуайдо переходным лидером Венесуэлы.

В среду сотни тысяч жителей страны вышли на марш против правления президента Николаса Мадуро. Национальная ассамблея Венесуэлы назвала его узурпатором. До этого несколько стран разорвали дипломатические отношения с Каракасом после его вступления в должность президента во второй раз.

В Венесуэле вместе с экономическим кризисом выросло недовольство властью Мадуро. В июле 2018-го Международный валютный фонд прогнозировал инфляцию до миллиона процентов до конца года. В стране регулярно происходят массовые беспорядки. В начале августа была предпринята попытка убить Мадуро с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников.

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