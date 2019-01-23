Жители девяти домов в Шушарах не замёрзнут - трубопровод, поставляющий им тепло, заварили

Тепло возвращается в дома жителей посёлка Шушары в Пушкинском районе. Об окончании ремонтных работ отчитались в ГУП "ТЭК СПб" вечером 23 января.

По заявлению пресс-службы, в 20.00 девять жилых зданий были переведены на постоянную схему теплоснабжения после устранения дефекта на 158-мм трубе. Специалисты успели уложиться в нормативные сроки.

Напомним, течь у дома 30 на улице Школьной была обнаружена в среду https://www.fontanka.ru/2019/01/23/089/около 11:30. Отмечается, что 20 января теплоэнергетики уже чинили трубу на той же улице, тогда пострадали всё те же жители 9 домов.

На предприятии заострили внимание на том, что теплосеть находится в Пригородном районе теплоснабжения, где вся инфраструктура имеет сложный имущественно-правовой статус: она находится в конкурсном управлении и эксплуатируется ГУП «ТЭК СПб» на основании договора аренды, что исключает возможность капитальных вложений. Согласованные конкурсным управляющим инвестиции позволяют решить только самые острые проблемы, такие как замена наиболее прохудившихся участков. Именно поэтому на Пушкинский и Колпинский районы приходится львиная доля дефектов.